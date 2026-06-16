歌舞伎俳優の市川團子（22）が、16日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。幼少期の思い出を語った。歌舞伎俳優・市川中車（香川照之）の長男で、スーパー歌舞伎の生みの親である二代目市川猿翁さんと、元タカラジェンヌの女優・浜木綿子を祖父母に持つ團子。2011年、7歳の時に團子を襲名し、翌年「ヤマトタケル」で初舞台を踏んだ。祖父のスーパー歌舞伎は、映像でしか見たことがないという團子