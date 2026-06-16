大リーグ機構（MLB）は15日（日本時間16日）、パドレスのロン・マリナチオ投手が13日のオリオールズ戦で故意に死球を当てたとして、3試合の出場停止処分と罰金を科したと発表した。マリナチオが異議を申し立てたため、処分は保留される。マリナチオは6点リードの9回2死でオ軍・ヘンダーソンを打席に迎えたが、初球が右脇腹への死球。これが審判団に故意と判断されて退場処分になると、猛抗議したクレイグ・スタメン監督も