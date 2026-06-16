女優でタレントのYOU（61）が15日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！」（月曜後10・00）にゲスト出演。かつての芸能界についてぶっちゃける場面があった。憧れたまま一度も乗らずに終わった夢の一台、近い将来乗ってみたい一台、過去と未来の憧れの車に試乗する番組。この日はYOUの憧れだという、「走るシーラカンス」とも呼ばれた三菱のデボネア、未来の愛車候補としてメルセデス・ベンツの最新モデルである「E220d AVANTGAR