日経平均株価が取引時間中に初めて7万円を超え、くす玉を割って祝福する岩井コスモ証券の社員ら＝16日午後、東京都中央区16日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸し、取引時間中に初めて7万円台に乗せた。4月に6万円を突破してから2カ月足らずで大台を塗り替えた。日銀が市場の想定通りに利上げを決めた安心感から人工知能（AI）半導体関連銘柄の一角が買われ、相場を押し上げた。終値は前日比87円00銭高の6万9404円5