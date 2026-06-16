「令和の虎」二代目主宰・林尚弘氏（41）が16日に自身のX（旧ツイッター）を更新し「収入」について持論を展開した。人気キャバ嬢・ヤマトリノが「文句言う前に金稼げ金も稼げないクセに一丁前に人にケチつけんな」とポストし、注目を集めていた。この投稿を受けて林氏は「正しすぎる。お金はその人が世の中から必要とされた分の対価です」と同調。また「世の中、みんなに役に立ってるから年収が高く、必要とされてない