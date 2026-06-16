急ピッチで上昇を続ける日経平均株価。6万円を突破してから2か月足らずで、初の7万円の大台をつけました。きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時、7万20円をつけ、史上初めて7万円を突破しました。午前中は前日の最高値を更新した反動から利益を確定する売り注文が広がった一方、AIや半導体関連株の一角は買われるなど、売り買いが交錯。小幅な値動きに留まっていました。一転、午後に入ると、日銀の追加利上げが市場の想定通