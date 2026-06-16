埼玉県川越市の裁判所で5月、トイレの一部が焼けた火事で、80歳の男が放火未遂の疑いで逮捕されました。無職の野上岩夫容疑者は5月25日、さいたま地裁川越支部の別館3階にある男子トイレの個室で火をつけて燃やそうとした疑いがもたれています。壁の一部や便座のふたなどが焼けましたが、火はまもなく消し止められました。現場からは元々置かれていなかった焼けた段ボールが見つかったことから警察が事件として捜査していたところ