静岡朝日テレビの佐々木沙羅アナウンサーが16日までにXを更新。ワンピース姿を公開した。「ブルーのワンピースで湯河原へ梅雨の涼しいなかですが、熱気がすごいアツい1週間の始まりですね！」とつづり、ブルーのワンピース姿の写真を公開。小さなポーチを斜めがけしており、ボディーラインの起伏が際立っていた。このポストに対し「セクシー」「スラッシュしか勝たん」「涼しげな青色がステキですね」「これはさすがに狙って