１６日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグの初戦で日本代表が、驚異的な粘りを見せ、過去準優勝３回の強豪オランダ代表と２―２で引き分け。２１日に２戦目のチュニジア戦を迎えることを報じた。ゲスト解説で出演のサッカー元北朝鮮代表ＦＷ鄭大世（チョン・テセ）氏は「最強」とも言われる今回の日本代表について、「本当に日本代表、強くなったし、過去を