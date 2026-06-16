週刊文春で報道され、連日国会でも追及が続いている高市総理の中傷動画問題。 6月16日の「武田砂鉄ラジオマガジン（文化放送）」では、東京科学大学教授の中島岳志がこの問題について解説した。 中島「連日、中傷動画の問題が話題になっています。国会でも議論が続いていますけれども、これはずっと週刊文春が報道してきたものですけれど、当初この問題が週刊誌に出てきた時には高市さんは非常に強気の答弁で『動画作成は一切行