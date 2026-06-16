７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」が１６日、都内でＡｍａｚｏｎ「プライムデー」記者発表会に出席し、ＣＨＩＫＡが今ほしいものについて語った。７月１０〜１３日に行われるセール期間に向けたイベント。７人は同３日からテレビで放映される新ＣＭにも出演した。この日のイベントではビンゴゲームに挑戦。Ａｍａｚｏｎに関するクイズに答えながらビンゴを完成させ、メンバーそれぞれがほしいものをゲットすることになった