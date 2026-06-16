ガールズバンド「ＰＡＲＡＤＯＸＸ」のドラム・ＳＨＯＮＯが人気アーティストとのショットをアップした。１６日までにインスタグラムを更新し「ＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥ『１０００％』ＭＶＤＡＺＮサッカーアンセム豪華な方々！とても素敵なＭＶです！どこかにチラッといます！」と人気ロックバンド「ＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥ」の新曲ミュージックビデオに登場したことを明かす。「メイクさん手描きのフェイスペ