大井川鉄道(静岡県島田市)は、昨年11月より営業運転を開始した「12系客車」を使った電気機関車(EL)牽引の急行列車で、「お座敷サービス」を始める。タイパ(タイムパフォーマンス)が重視され、新幹線をはじめ「目的地へいかに早く着くか」が求められる現代において、本プランはその真逆を行く「列車という舞台で、ひたすらだらだらと、贅沢で自由なくつろぎの時間を過ごすこと」を目的に考案したもの。公共の乗り物でありながら、