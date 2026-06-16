パリパリ麺に、とろ〜りかにたまあん。お店で食べるような堅焼きそばが、おうちで気軽に楽しめます。焼きつけた表面はカリッと香ばしく、中はふっくら柔らか。あつあつの半熟卵あんをからませれば、もう言うことなし。エンドレスに食べたくなるおいしさです。『かにたまあんかけ堅焼きそば』のレシピ材料（2人分）中華蒸し麺（焼きそば用）……2玉（約300g） 卵……2個 かに風味かまぼこ……5本（約50g） ねぎ（青い部分）……1/2