【モデルプレス＝2026/06/16】元日向坂46の齊藤京子が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。最近作った料理を公開した。【写真】28歳元日向坂「お店みたい」スペアリブなど彩り豊かな3品公開◆齊藤京子、最近の料理披露ストーリーズ投稿でこれまでに数々の手料理を公開してきた齊藤は「さいきんのお料理」と添え、3品の料理を投稿。ジューシーに仕上がったスペアリブ、鮮やかな緑が際立つネギ塩砂肝、「いちじくと生ハムの