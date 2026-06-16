株主総会の季節が近づくと、経営者と株主の関係を改めて考えさせられる。 近年、政府でも株主総会の在り方や、企業と株主との意味あるエンゲージメントの促進が議論されている。背景には、株主総会を単なる決議の場にとどめず、企業価値を高める対話の場へと変えていくべきだという問題意識がある。 実際、多くの企業では、総会当日を迎える前に機関投資家の議決権行使の動向により、議案の成否はおおむね見えてい