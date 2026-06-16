【これからの見通し】日銀利上げは無難に通過、内田会見後は米ＦＯＭＣ待ちの態勢へ 本日は日銀が市場予想通りの利上げを発表した。国債買い入れに関しても予想通りの内容。日経平均は発表後に初の7万円台を記録したが、さすがに軽く利益確定売りが入っている。このあと日本時間午後3時30分から、内田・日銀副総裁（植田総裁入院のため代行）の会見で利上げの論拠について説明される予定。 豪中銀は政策金利を予想通り据