【香港】 雇用統計（5月）17:30 予想3.7%前回3.7%（失業率) 【ユーロ圏】 ドイツZEW景況感指数（6月）18:00 予想-6.0前回-10.2 【ブラジル】 小売売上高（4月）21:00 予想1.9%前回4.0%（前年比) 【米国】 輸入物価指数（5月）21:30 予想1.1%前回1.9%（前月比) 予想5.6%前回4.2%（前年比) 輸出物価指数（5月）21:30 予想N/A前回3.3%（前月比) 予想N/A前回