15:30内田日銀副総裁、記者会見（※植田総裁入院） 19:55エスクリバ・スペイン中銀総裁、講演 22:10レーンECBチーフエコノミスト、ロイター主催イベント出席 17日 2:00米20年債入札（130億ドル） 4:05スレイペン・オランダ中銀総裁、イベント講演 米FOMC開催（1日目、17日まで） G7首脳会議（仏エビアン、～17日） 世銀開発経済年次総会（ワシントン、17日まで） 米予備選（オクラ