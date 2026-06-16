日銀、豪中銀はともに予想通り＝東京為替概況 昨日、本日と開催された日本銀行金融政策決定会合は4会合ぶりの利上げを決定した。投票は浅田委員が反対で7対1（植田総裁は欠席）となった。2027年4月以降の国債買い入れ減額停止も市場予想通り決定した。こちらは田村委員が2028年1－3月までの減額継続を主張して反対した。 声明などでは中東情勢への警戒感が示されているものの、総じて想定通りとなってお