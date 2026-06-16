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テクニカルポイント ポンドドル、保ち合い相場、一目均衡表の雲との位置関係をチェック 1.3525エンベロープ1%上限（10日間） 1.3497ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3496一目均衡表・雲（上限） 1.3465100日移動平均 1.3459一目均衡表・基準線 1.341921日移動平均 1.3418200日移動平均 1.3409一目均衡表・雲（下限） 1.3399現値 1.3395一目均衡表・転換線 1.339110日移動