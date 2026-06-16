日向坂46藤嶌果歩（19）のファースト写真集「果実の歩幅」書店別特典17種が16日、一挙に公開された。全11種のポストカードと全6種の折り目なしB3ポスターは全て写真集未収録カットが使用されているという。特典はふわふわニット、バスケットボールのユニホーム姿、マリンルックなど多岐に渡る魅力が満載となっている。5月発売の最新シングル「Kind of love」で初の単独センターを務める日向坂46のニューヒロインが、10代最後にソロ