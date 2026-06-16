スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥選手が15日に自身のインスタグラムを更新。ストーリーズにリング誌の投稿をシェアする形で井上選手と“バム”ことジェシー・ロドリゲス選手の2人の顔が描かれたグラフィックを公開しました。これまで2階級で4団体統一を含む4階級制覇を成し遂げ、33戦全勝(27KO)の戦績を誇る井上選手。前戦では5月2日に東京ドームで中谷潤人選手と対戦し3-0で判定勝ち。世界最高峰ボクサー同士のビッグマ