ガールズグループのHANAが16日、都内でAmazon「プライムデー」記者発表会に登壇した。Amazonプライム会員限定のビッグセール「プライムデー」が7月10日午前0時から4日間行われる。HANAの7人が3日から全国で放送されるテレビCMに出演し、特設ページやSNSなど各媒体に出演し、プライムデーを盛り上げる。CMでは、7人の個性が映し出され、NAOKOは「みんな表情が豊かすぎて面白くらい豊か」とし、全員注目としながらも「CHIKAの表情が