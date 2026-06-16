放送倫理・番組向上機構（BPO）の放送人権委員会は16日、福岡放送のバラエティー番組で「ごみ屋敷」を取り上げた回を巡り、不衛生さをことさらに強調した編集や演出に放送倫理上の問題があったとの見解を発表した。