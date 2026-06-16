モデルでタレントのゆうちゃみ（24）が16日、東京・SHIBUYA109店頭イベントスペースで行われた映画「スーパーガール」（26日日米同時公開）公開記念ベイビー・クリプト像除幕イベントに出席した。肩を露出した真っ青なロングワンピースドレスに赤い靴やネックレスなどをコーディネートした“スーパーガールカラー”で、お笑いコンビのアインシュタイン稲田直樹（41）河井ゆずる（45）と登壇。忠犬ハチ公の渋谷の地で、初披露された