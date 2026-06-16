サンロッカーズ渋谷は6月16日、ドンテ・グランタムとの契約継続を発表した。 カタール代表経験を持つ現在31歳のグランタムは、203センチ98キロのパワーフォワード。オクラホマシティ・サンダーでキャリアを始め、Gリーグ、フランス、イギリス、トルコのチームを渡り歩いた。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」にSR渋谷へ加入。レギュラーシーズン60