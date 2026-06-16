6月16日、熊本ヴォルターズは、グレゴリー・エチェニケと2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。 ベネズエラ出身で35歳のエチェニケは、208センチ130キロのパワーフォワード兼センター。クレイトン大学を経て、ドイツ、ベルギー、母国ベネズエラの1部リーグでプレーし、2018－19シーズンに島根スサノオマジックでBリー