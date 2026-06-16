日本代表のトレーニングパートナーを務めるU-19日本代表の山口智監督が15日、非公開で行われた日本代表との練習試合後に取材に応じた。北中米ワールドカップに帯同するU-19日本代表はこの日、日本代表と2度目の対戦。FW小川航基とFW町野修斗に得点を許し、0-2で敗れたが、山口監督は「こういう経験はできないと思う。U-19の選手たちは肌で感じられていると思うし、すごく緊張感のある中でやらせていただいている」と、世界最高峰