カプコンは、ライブ配信イベント「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」を6月18日19時より配信することを発表した。 【画像あり】配信イベントの登壇者・キャンペーンでもらえるポストカード 『プラグマタ』は4月17日に発売され、発売から16日間で全世界販売本数200万本を突破したタイトル。なお、日本国内およびアジア地域のNintendo Switch 2版は4月24日に発売された。 配信では、本作