セガは、モバイル・PC向けゲーム『ペルソナ5: The Phantom X』（以下、『P5X』）の配信1周年を記念したファンイベントを、7月18日に都内某所で開催することを発表した。 『P5X』初となるオフラインイベントで、抽選で300名のファンを招待する。当日はスペシャルゲストや開発陣も参加予定となっており、観覧希望者の募集が現在おこなわれている。募集期間は6月16日23:59まで。 あわせて、『P5X』オリジナルキャラクタ