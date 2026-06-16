ヌーラボが後場大幅高している。午後２時３０分ごろにＡＩを活用したワークフロー自動化ツール「ＮｕｌａｂＦｌｏｗｂａｓｅ（ヌーラボフローベース）」の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。 「ＮｕｌａｂＦｌｏｗｂａｓｅ」は、ＡＩとの対話を通じて業務プロセスの設計・実行・可視化・改善を一貫して支援する新サービス。組織内に蓄積されたナレ