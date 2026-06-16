１６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６０円３０銭前後と前日の午後５時時点に比べて２０銭弱のドル高・円安となっている。 日銀はこの日正午過ぎ、金融政策決定会合の結果を公表し、政策金利を０．７５％程度から１％程度へ引き上げることを決めた。１％の金利水準は１９９５年以来、約３１年ぶりの高さとなる。あわせて、国債買い入れの減額を来年４月以降に停止することも決めた。会合前に