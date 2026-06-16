ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経半導体株指数連動型上場投信＝４連騰で最高値街道。「日経半導体株指数」に連動する仕組みで組成されたＥＴＦで、キオクシアホールディングスや東京エレクトロン、アドバンテストなど半導体主力３０銘柄で構成されている。ＡＩ・半導体関連相場の指標的な役割を示すＥＴＦとして投資家の注目度は高い。前日の米国株市場でフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が大幅高で最高値を更新した