Bliss Brainは、7月16日に発売予定の『70年代風ロボットアニメ ゲッP-X』の体験版を、Steam、Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S向けに公開した。 【画像あり】70年代風を意識した画作りが分かるスクリーンショット 体験版では、メインストーリーのステージ4までをプレイできる。ステージ4のラストでは、今後の展開を大きく左右する重要なイベントが発生し