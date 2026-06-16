きょう東証グロース市場に新規上場したＧＯは、午前９時３９分に公開価格２４００円を５１０円（２１．３％）上回る２９１０円で初値をつけた。直後に高値２９４８円をつけたが、その後は軟化し午後０時５４分には２５２５円に下落。そこからはやや持ち直しの動きとなったが、その動きは限定的で２６４０円で初日の取引を終えた。 出所：MINKABU PRESS