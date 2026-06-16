東京ディズニーシーは、2026年で開園25周年の記念すべきアニバーサリーイヤーを迎えます。これを祝して、東海道新幹線に夢のような特別塗装車両が誕生。JR東海は、記念イベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」と連動した特別新幹線「Sparkling Dreams Shinkansen（スパークリングドリーム新幹線）」の運行を、2026年6月19日（金）から開始します。運行開始に先立ち、浜松工場で行われた華やかな記念セ