FC東京は16日、DF木本恭生(32)が水戸ホーリーホックへ完全移籍することを発表した。木本は2022年に名古屋グランパスからFC東京へ移籍し、昨年の後半戦はサガン鳥栖へ期限付き移籍。FC東京に復帰した今季は出場がなかった。J1通算出場記録は216試合5得点で、本格的に初のJ1を戦う水戸に加入することが決まった。水戸を通じて「クラブの目標達成の為に全力を尽くします!ともに戦ってください!よろしくお願いします!」とコメン