株式会社ニコンイメージングジャパンは、「Nikon Creators 応援 サマーキャンペーン2026」を6月19日（金）にスタートする。7月27日（月）までに対象製品を購入して、所定の条件を満たすとキャッシュバックが受けられる。 最大額の7万5,000円がキャッシュバックされるのは「Z9 ボディー」「Z8 ボディー」など。そのほかミラーレスカメラ、交換レンズ、デジタル一眼レフカメラの一部