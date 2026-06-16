韓国でほかの男と会えないようにしてやると言い、タイ人の妻の顔に熱湯を浴びせたとして特殊傷害の容疑に問われた40代の韓国人の男に対し、検察の求刑を上回る懲役3年6カ月が言い渡された。【写真】殺害した恋人を「汚水処理槽」に遺棄…韓国の鬼畜男6月16日、法曹界によると、議政府（ウィジョンブ）地裁・刑事12単独は40代の男による特殊傷害容疑の判決公判で懲役3年6カ月を言い渡した。検察の求刑である懲役3年を上回る量刑だ。