ドウシシャは6月12日に、健康家電「ゴリラのハイパワー」シリーズの人気商品である「ゴリラのひとつかみ」に、振動機能を追加した上位モデル「ゴリラ仙人のひとつかみ」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売した。カラーは、グレー、ブラウンの2色。価格は7150円。●シリーズ累計300万個突破の人気ケア家電が進化「ゴリラ仙人のひとつかみ」は、強力なポンプのエアバッグを搭載する「ゴリラのひとつか