タムロン [東証Ｐ] が6月16日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年12月期の上期配当を従来計画の10.5円→20円に大幅増額し、下期配当も従来計画の26.5円→31円に増額修正した。年間配当は51円となる。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 業績動向等を踏まえ、当社の現行株主還元方針で掲げた総還元性向目標60％に沿う還元を行うとともに、本日付「長期ビジョンの定量目標刷新および次期中期経営計画