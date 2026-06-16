16日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数541、値下がり銘柄数849と、値下がりが優勢だった。 個別ではピーバンドットコム、北川精機、多摩川ホールディングス、岡本硝子がストップ高。一正蒲鉾、山王、ネオマーケティング、ミライアル、ＣＥホールディングスなど9銘柄は年初来高値を更新。テラプローブ、共和工業所、日本精鉱、テクミラホールディングス、ジー