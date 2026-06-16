16日の日経平均株価は前日比87.00円（0.13％）高の6万9404.50円と4日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は445、値下がりは1077、変わらずは36と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を222.05円押し上げ。次いでキオクシア が89.40円、フジクラ が78.84円、ファストリ が69.99円、村田製 が37.81円と続いた。 マイナス寄与度は19