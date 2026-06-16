16日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数204、値下がり銘柄数340と、値下がりが優勢だった。 個別ではＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、イメージ情報開発、ジーネクスト、笑美面がストップ高。ユカリア、ＳｍｉｌｅＨｏｌｄｉｎｇｓは一時ストップ高と値を飛ばした。ジェイグループホールディングス、ＨＵＭＡＮＭＡＤＥ、ＡＨＣグループ、Ｚｅｎｋｅｎなど5銘柄は年初来高値を更新