国際卓球連盟（ITTF）は15日、2026年第25週の世界ランキングを発表した。 ■日本女子は17選手がトップ100入り 女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が3位をキープし、自己最高順位タイを維持。「WTTコンテンダー ザグレブ」で単複二冠を達成した張本美は、日本女子最高位を守っている。大藤沙月（ミキハウス）は10位で変動なしとなっている。なお、1位の孫穎莎、2位の王曼碰（ともに中国）は