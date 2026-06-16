カンテレ・フジテレビ系全国ネットで、６月２２日よる１０時から『銀河の一票』第十話を放送する。 選挙戦がついに幕を開けた。あかり（野呂佳代）の陣営は、レジェンド声優の光留（日髙のり子）がウグイス嬢を務める選挙カーが話題に。斬新な戦略で注目を浴びる一方、流星（松下洸平）の陣営は支持団体に向けた個人演説会で組織票固めに徹する、対照的な戦いを繰り広げていた。 そんな折、流星は秘書の昴（