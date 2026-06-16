フジテレビで６月22日、よる９時から『サバ缶、宇宙へ行く』最終話を放送する。 主演・北村匠海！「宇宙食、作れるんちゃう？」高校生が世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー！ 朝野峻一（北村匠海）が新任教師として若狭水産高校に赴任して15年。廃校の危機を乗り越え、若狭小浜高校と統合し、同校の海洋科学科として存続。そんな中、