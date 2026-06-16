楽天の新監督として昨季までロッテの監督を務めた吉井理人氏（６１）が就任することが１６日、分かった。チームは現在借金１６でリーグ戦、交流戦ともに最下位に低迷。１０日に三木肇監督（４９）の休養を発表し、塩川達也ヘッドコーチ（４３）が監督代行に就任している。吉井氏はリーグ戦再開初戦となる１９日の古巣のロッテ戦（ゾゾ）から指揮を執る。吉井氏は８４年から近鉄、ヤクルトでプレーし９８年にＦＡ権を行使してＭ