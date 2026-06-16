１４日に福岡で開催された「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ２０」で史上初の男女マッチに挑み、ＫＯ負けに終わった現役レディースの宮本禮（１８）が自身のＸを更新。目が腫れ上がった姿を公開した。左目が痛々しく青く腫れ上がった自撮りとともに「としぞう、次はＭＭＡでやろうな」と再戦を呼びかけていた。現役の暴走族「流れ星」の初代ヘッドで地下格闘技２団体の王者であるという宮本はＲＩＺＩＮ出場経験もあるとしぞうと対